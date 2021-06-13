Салихова раскритиковала Дзюбу за матч с Бельгией на Евро

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала матч национальной сборной с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила бельгийцам.

В составе сборной могу выделить Георгия Джикию. За игроков красно-белых переживаю больше всего. Лишь бы все вернулись из сборной без травм. Посмотрите на игру Джикии против Лукаку и сравните с теми моментами, когда бельгийцу противостояли Семенов и Дивеев. Один сразу нелепо ошибся, а от второго Лукаку ушел как от стоячего.

К сожалению, россиян хватило лишь на 10 минут, а Дзюба не смог совершить ни одного полезного действия. Я не понимаю почему на поле не вышел Соболев. Надеюсь, в матче против Финляндии в основе выйдет Александр, а также хотелось бы увидеть с первых минут Караваева», — цитирует Салихову «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Зарема Салихова заявила, что встает на колено, только когда завязывает шнурки сыну.