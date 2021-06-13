Хоккеиста ударили ножом в шею в центре Москвы

Хоккеист московского «Метеора» Даниил Ямщиков стал жертвой нападения в центре Москвы, информирует РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня на Цветном бульваре столицы. По информации источника, 23-летний спортсмен был ранен в шею. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. Подробности инцидента уточняются.

Согласно данным, опубликованным на сайте Федерации хоккея Москвы, Ямщиков играл в Кубке ДЮСШ и в открытом первенстве Москвы за команду «Метеор».

В 2016 году Ямщиков сам участвовал в драке. Тогда спортсмен избил 34-летнего мужчину, которому позднее диагностировали перелом черепа.

Ранее российский боксер Арутюн Аветисян избил девушку в Москве.