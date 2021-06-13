Жена игрока сборной России Семенова резко ответила критикам после ошибки мужа на Евро

Жена защитника сборной России Андрея Семенова Ольга жестко ответила критикам после ошибки мужа в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Ошибка Семенова на 10-й минуте привела к первому голу в ворота Антона Шунина.

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить.

Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Он в основном составе национальной команды, он отдается в каждом матче на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат. Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд», — написала Ольга Семенова в Instagram.

Также супруга защитника добавила, что ей становится страшно, когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков из каждого утюга.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников назвал позорищем матч сборной России с Бельгией.