Матч Дания — Финляндия возобновится в 21.30 по московскому времени

Во время матча Дания — Финляндия игрок датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание.

Матч был прерван. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter сообщает, что игра будет возобновлена в 21.30 по московскому времени. Будут доиграны пять минут первого тайма, потом последует пятиминутный перерыв, затем состоится второй тайм.

Футболист в стабильном состоянии. Он пришел в сознание.

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Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Эриксен покидал поле в сознании.