Россиянка Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила Барборе Крейчиковой из Чехии в финале »Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 1 час 58 минут, завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», что до 2021 года было ее лучшим достижением. Тогда россиянка обыграла свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

В финалах «Ролан Гаррос» россиянки не играли с 2014 года. Тогда Мария Шарапова в решающем матче встретилась с румынкой Симоной Халеп и одержала победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Крейчикова становилась победительницей турнира в 2018 году в парном разряде.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Теннис. «Ролан Гаррос». Финал

Барбора Крейчикова — Анастасия Павлюченкова — 6:1, 2:6, 6:4.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от выхода Анастасии Павлюченковой в финал »Ролан Гаррос».