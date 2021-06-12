Россиянка Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

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Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова во время матча на «Ролан Гаррос»
Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила Барборе Крейчиковой из Чехии в финале »Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 1 час 58 минут, завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», что до 2021 года было ее лучшим достижением. Тогда россиянка обыграла свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

В финалах «Ролан Гаррос» россиянки не играли с 2014 года. Тогда Мария Шарапова в решающем матче встретилась с румынкой Симоной Халеп и одержала победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Крейчикова становилась победительницей турнира в 2018 году в парном разряде.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Теннис. «Ролан Гаррос». Финал
Барбора Крейчикова — Анастасия Павлюченкова — 6:1, 2:6, 6:4.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от выхода Анастасии Павлюченковой в финал »Ролан Гаррос».