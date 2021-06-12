Спутница Федуна назвала гендиректора ЦСКА лучшим футбольным менеджером России

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Global Look Press

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала имя лучшего футбольного менеджера России.

«За последние 15 лет я могу выделить только Романа Бабаева. Он стабильно и понятно работает. Подобие правильной системы функционирования клуба стараются построить в Казани, Но их система также имеет свои сугубо русские специфичные структурные характеристики», — написала Салихова в Telegram.

Бабаев является генеральным директором московского ЦСКА.

Напомним, что в совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее Салихова с иронией отреагировала на работу Шамиля Газизова в «Спартаке».