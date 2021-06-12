Экс-тренер юношеской сборной РФ считает, что у России будет шанс победить Бельгию без Де Брейне

Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился ожиданиями от матча нашей главной национальной команды против Бельгии на Евро-2020. Он констатировал, что соперник является фаворитом, отметив при этом, что команда Станислава Черчесова умеет играть против серьезных оппонентов.

«Это очень сложный матч, понятно, что бельгийцы фавориты. Это, наверное, последний шанс для нынешнего поколения сборной Бельгии заявить о себе. Они уже во многом это сделали, но на подобных крупных форумах не проявили себя в полной мере. Мне всегда импонировало, как мы действуем против таких сложных соперников, как тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым строит противодействие», — сказал Гордеев «Газете.Ru».

Специалист высказал предположение о том, каким будет тактическое построение сборной России. Он заметил, что большую роль может сыграть индивидуальное мастерство футболистов обеих команд.

«Думаю, наша сборная будет играть в три центральных защитника. Посмотрим, насколько нас хватит и в физическом плане, потому что игра будет очень интенсивная. С точки зрения тактики мы, наверное, справимся, а вот с точки зрения индивидуального мастерства и общей подготовки — надо будет смотреть. В любом случае, болеем и переживаем, наши сердца сегодня со сборной России. Очень хочется, чтобы в каких-то эпизодах нам подфартило, чтобы игра смотрелась», — признался Гордеев.

Бельгийцы сыграют без Кевина Де Брюйне и Акселя Витселя, которые не полетели на матч с Россией. По мнению Гордеева, это даст шанс нашим игрокам показать хороший результат.

«То, что у Бельгии не будет Де Брейне и Витселя, скажется на игре бельгийской сборной, но не на нашей. Для них, конечно, это потеря — два ведущих футболиста. Поэтому я не думаю, что на данном турнире бельгийцы станут чемпионами. А в игре с нашей командой это немного добавит российским игрокам вистов», — заключил эксперт.

Матч между сборными России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 по московскому времени.

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