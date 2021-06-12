Российский фигурист заявил, что будет болеть за Украину и Македонию на Евро

Бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании россиянин Денис Ходыкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате Европы — 2020.

«Буду болеть за сборные Украины и Македонии, они мне понравились в товарищеских матчах. Украина может выйти с 1-2 места в группе. Македонцы тоже могут удивить, они недавно смогли обыграть сборную Германии. Я даже ставил на это событие и неплохо заработал. Люблю ловить высокие коэффициенты», — цитирует фигуриста Sport24.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее игрок интеллектуального телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров раскритиковал Россию и пожелал удачи Бельгии.