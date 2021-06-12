Умер чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

Ушел из жизни многократный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский.

«Самые глубокие соболезнования родным и близким. Ушла легенда советского и белорусского конькобежного спорта. Скорбим вместе с близкими и семьей Игоря», — приводит слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой «РИА Новости».

Железовскому было 58 лет. Он считался лучшим спринтером мира в конце 80-х — начале 90-х годов, но не сумел завоевать золото Олимпиады, в связи с чем получил репутацию одного из самых неудачливых спортсменов.

На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1 000 м. Он рекордные шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991-1993). Четыре раза Железовский устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что в возрасте тридцати лет скончался игрок сборной России Максим Ишкельдин.