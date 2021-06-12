Сборная Бельгии изобразила себя в виде дьяволов, лезущих к Спасу на Крови

В официальном Twitter-аккаунте сборной Бельгии был опубликован эффектный постер в преддверии матча с Россией на чемпионате Европы — 2020.

На картинке изображено, как бельгийцы в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках готовятся подняться из-под земли в город Санкт-Петербург, где состоится матч.

На поверхности виднеется верхушка собора Спаса на Крови и рука одного из футболистов сборной Бельгии, который торжествующе поднимает трезубец.

Матч Россия – Бельгия станет первым для обеих команд на групповом этапе Евро-2020. Игра начнется 12 июня в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров раскритиковал Россию и пожелал удачи Бельгии.