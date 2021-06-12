Игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров раскритиковал Россию и пожелал удачи Бельгии

Игрок интеллектуального телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров высказался о предстоящем матче сборной России с Бельгией на чемпионате Европы — 2020.

«Мне симпатична бельгийская команда. Нравится, как работает тренер, слежу за Азаром, Де Брейне, Мертенсом.

Вообще, я болею за Германию, но на этом Евро мне симпатична Бельгия. Хочется их победы, а то побеждают всегда одни и те же.

Верю ли я в Россию? Как можно в нее верить? Нет, не верю. Для начала нужно, чтобы в России был футбол, но его нет. Надеюсь, у Бельгии в матче с российской командой не будет проблем.

Мои слова про Россию в социальной сети? Просто не люблю российскую сборную. У Бельгии хорошая команда, у России — никакая. Вот и все», — приводит слова Аскерова «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).