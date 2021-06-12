Игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров раскритиковал Россию и пожелал удачи Бельгии

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Игроки сборной России во время тренировки на стадионе «Петровский» накануне матча... Игроки сборной России во время тренировки на стадионе «Петровский» накануне матча...
Игроки сборной России во время тренировки на стадионе «Петровский» накануне матча...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Игрок интеллектуального телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров высказался о предстоящем матче сборной России с Бельгией на чемпионате Европы — 2020.

«Мне симпатична бельгийская команда. Нравится, как работает тренер, слежу за Азаром, Де Брейне, Мертенсом.

Вообще, я болею за Германию, но на этом Евро мне симпатична Бельгия. Хочется их победы, а то побеждают всегда одни и те же.

Верю ли я в Россию? Как можно в нее верить? Нет, не верю. Для начала нужно, чтобы в России был футбол, но его нет. Надеюсь, у Бельгии в матче с российской командой не будет проблем.

Мои слова про Россию в социальной сети? Просто не люблю российскую сборную. У Бельгии хорошая команда, у России — никакая. Вот и все», — приводит слова Аскерова «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).