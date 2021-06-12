Защитник сборной Турции стал автором юбилейного автогола в истории ЧЕ

На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.

Встреча прошла на Олимпийском стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадры адзурры».

Автором первого забитого мяча стал защитник Мерих Демирал, срезавший мяч в собственные ворота. Как сообщает «СЭ», этот автогол стал десятым за всю историю проведения чемпионатов Европы.

Также Демирал вошел в историю как второй футболист, поразивший ворота своего голкипера в матче-открытии континентального первенства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Турция проиграла семь стартовых матчей из семи на всех крупных турнирах.

Чемпионат Европы. Группа А

Турция — Италия — 0:3

Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.