Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2021

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Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил... Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил...
Рафаэль Надаль и Новак Джокович на Открытом чемпионате Франции по теннису, 2020 год. Рафаэль победил...
Global Look Press

Во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису Новак Джокович оказался сильнее Рафаэля Надаля.

Встреча, которая продлилась 4 часа 13 минут, завершилась победой первой ракетки мира со счетом 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Сербский теннисист оформил пять подач навылет, совершил три двойных ошибки и выиграл 64% мячей с первой подачи.

Надаль, в свою очередь, оформил шесть эйсов, сделал восемь двойных ошибок и выиграл 65% мячей с первой подачи при шести успешных брейк-поинтов.

За престижный трофей в финале Джокович поборется с греком Стефаносом Циципасом, переигравшем в своем полуфинале немца Александра Звверева.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек из Словении.