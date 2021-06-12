Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2021

Во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису Новак Джокович оказался сильнее Рафаэля Надаля.

Встреча, которая продлилась 4 часа 13 минут, завершилась победой первой ракетки мира со счетом 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Сербский теннисист оформил пять подач навылет, совершил три двойных ошибки и выиграл 64% мячей с первой подачи.

Надаль, в свою очередь, оформил шесть эйсов, сделал восемь двойных ошибок и выиграл 65% мячей с первой подачи при шести успешных брейк-поинтов.

За престижный трофей в финале Джокович поборется с греком Стефаносом Циципасом, переигравшем в своем полуфинале немца Александра Звверева.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек из Словении.