Олимпийская чемпионка Савченко хочет продолжить карьеру в сборной США в 37 лет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко заявила о намерении продолжить карьеру в сборной США, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания Германии (DEU).

«Я очень рада этому следующему этапу моей карьеры и благодарна ассоциациям за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», — заявила 37-летняя спортсменка.

В DEU сообщили, что решение фигуристки стало неожиданностью, так как несколько недель назад Савченко официально объявила о завершении своей карьеры вместе с Брюно Массо.

«Если Савченко когда-нибудь решит вернуться в Германию, наши двери всегда будут открыты для нее», — заявил спортивный директор DEU Клаудиа Пфайфер.

Уроженка Киевской области Савченко представляла Германию с 2000-х годов. В паре с Робином Шолковы она стала двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, а также пятикратной чемпионкой мира.

Вместе с Массо фигуристка завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2018.

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