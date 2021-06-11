Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила официальный футбольный статус лозунга «Слава Украине! Героям Слава!». Об этом заявил глава организации Андрей Павелко в Facebook.

«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных!

Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов!» — написал Павелко.

Также исполком УАФ утвердил новые футбольные символы Украины. На мероприятиях с участием представителей организации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб-карта Украины с Трезубцем в центре.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала УЕФА одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее депутат Верховной рады предложил нанести на украинскую форму еще несколько регионов России.