Депутат Рады предложил запретить футбол на Украине после решения УЕФА

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить футбол в стране после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме национальной команды.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала УЕФА одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

«После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана «Слава Украине» жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов, как сепаратистского вида спорта», — написал Кива в Telegram.

Депутат Рады напомнил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко признал георгиевскую ленту «сепаратистским символом».

«Так и сейчас мы должны быть последовательны и системны в политике «патриотического кретинизма» в нашей стране», — написал Кива.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил нанести на украинскую форму еще несколько регионов России.