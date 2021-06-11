Футболисты сборной Шотландии не будут вставать на колено перед играми Евро

Игроки национальной сборной Шотландии приняли решение не вставать на колено во время акций против расизма перед матчами чемпионата Европы — 2020.

«Мужская сборная Шотландии продолжит выступать против расизма перед началом всех матчей Евро-2020. Команда, тренерский штаб и прочие члены сборной будут стоя противостоять расизму в преддверии матчей группы D», — сообщает сайт Федерация футбола Шотландии.

Капитан команды Эндрю Робертсон отметил, что они продолжат заниматься проблемой расизма и повышать желание изменить мировоззрение и поведение людей.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная Шотландии проведет матчи с Англией, Чехией и Хорватией. Первая игра против чехов состоится 14 июня.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что преклонению колена нет места на стадионах.