Сотрудники посольства США опубликовали фото в форме сборной Украины на Евро

Сотрудники посольства США на Украине во главе с временным поверенным Кристиной Квин выложили в Twitter фото, на котором они позируют в форме сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.

«С нетерпением ждем стартовый матч в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!», — сообщается в Twitter дипломатического ведомства.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», который в сочетании с фразой «Слава Украине» несет явный политический подтекст, что является нарушением регламента УЕФА.

Ранее журналист Владимир Познер высказался о форме сборной Украины, в которой она будет выступать на Евро-2020.