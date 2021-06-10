Экс-адвокат Мамаева и Кокорина будет защищать спутницу Федуна в суде против «Уфы»

Адвокат Александр Добровинский рассказал о том, что он будет защищать спутницу владельца московского «Спартака» Зарему Салихову в суде против футбольного клуба «Уфа», передает «Чемпионат.com».

Напомним, Салихова утверждала, что Шамиль Газизов на момент работы в качестве генерального директора «Спартака» руководил «Уфой».

«Да, я буду защищать Салихову в судебном разбирательстве против «Уфы». Давно знаком с ней. Она мне позвонила, и мы довольно быстро решили, что я буду представлять ее интересы», — сказал Добровинский.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее Салихова рассказала, что у нее есть неопубликованные факты про Газизова.