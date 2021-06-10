Премьер-министр Венгрии считает, что преклонению колена нет места на стадионах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о ситуации, которая произошла перед товарищеским матчем между венграми и Ирландией.

Ирландские футболисты встали перед стартовым свистком на колено, чтобы поддержать акцию Black Lives Matter, но их освистали фанаты хозяев поля.

«Преклонение колена не вызывает ни малейшего сочувствия. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Коленопреклонение возникло в рабовладельческих странах, а наша страна никогда такой не являлась, поэтому не видим в этом важности», — передает слова Орбана HVG.

Также Орбан отметил, что венгерские мужчины встают на колено перед богом, перед страной и когда делают предложение своей возлюбленной.

В Будапеште пройдут матчи чемпионата Европы — 2020. Венгерская столица примет три матча группового этапа турнира, а также четвертьфинальную встречу.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал фанатов проявить уважение к преклоняющим колено игрокам.