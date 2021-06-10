Глава украинского футбола обсудит с УЕФА форму национальной сборной

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook рассказал о том, что он вылетел в Рим, чтобы провести переговоры с Европейской ассоциацией футбола (УЕФА) относительно формы национальной команды на Евро-2020.

«Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом «Героям слава!» — написал Павелко.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», который в сочетании с фразой «Слава Украине» несет явный политический подтекст, что является нарушением регламента УЕФА.

Ранее полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что форму национальной команды на Евро-2020 высоко оценили во всем мире.