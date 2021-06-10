«Уфа» подаст в суд на спутницу Федуна Салихову

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, что клуб подаст в суд на спутницу владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы возмущены ее высказываниями о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой». А чем мы с Шайбековым тогда занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на 1 млн рублей за нанесение ущерба деловой репутации клуба», — сказал Мурзагулов.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев ответил на критику Салиховой в адрес «Матч ТВ».