«Айлендерс» разгромил «Бостон» в шестом матче серии плей-офф НХЛ

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум» в присутствии 12 000 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Зэйджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак, Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший дубль.

У проигравшей команды дважды отличился канадский форвард Брэд Маршанд.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал Павла Дацюка в списке самых результативных российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Шестой матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 6:2 (1:1, 3:0:, 2:1).