Спортивный юрист считает, что на карьере арбитра Лапочкина можно поставить крест

Спортивный юрист Валерий Федореев считает, что дисквалифицированный на десять лет футбольный арбитр Сергей Лапочкин не сможет продолжить работу в большом спорте.

«На карьере серьезного арбитра можно поставить крест. Дисквалификация сейчас означает запрет на обслуживание всех матчей, проходящих под эгидой УЕФА. Тем более, существует рекомендация ФИФА распространить этот бан. После такой серьезной дисквалификации, обычно, речь о возвращении в большой спорт уже не идет.

Конечно, он может потом обслуживать футбольные матчи каких-то любительских лиг, чтобы себе на жизнь заработать. Но даже при его желании вернуться в большой спорт, на него уже будут смотреть совсем по-другому. Можно поставить крест на карьере, я думаю», — сказал Федореев «Газете.Ru».

Юрист отметил, что российский рефери может оспорить решение УЕФА.

«Сначала в апелляционный комитет УЕФА, а затем, если заявление будет отклонено, может идти дальне в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но вот если бы ему вменялось только несообщение, что на него выходили третьи лица, то я бы сказал, что у него достаточно высокие шансы, потому что десять лет только за подобное – это слишком.

Он мог бы уменьшить эту санкцию. Но вот при том, что ему вменяются действия его лично, направленные на изменения результата матча, то УЕФА, скорее всего, принял довольно логичное решение. Лапочкину с учетом тяжести предъявленных обвинений будет довольно сложно оспорить это», — заявил Федореев.

Судейскую карьеру Лапочкин начал в 1995 году. В Российской премьер-лиге он дебютировал в качестве главного арбитра 17 апреля 2011 года в матче пятого тура «Локомотив» — «Волга» (1:0). По итогам сезона-2018/19 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии РФС.

Ранее Лапочкин заявил, что не совершал умышленных действий по нарушению регламента.