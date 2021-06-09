В Азербайджане объяснили отказ в аккредитации журналисту Арустамяну на Евро-2020

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана объяснила, почему российский спортивный журналист Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020.

Для аккредитации на турнир, который с 11 июня по 11 июля пройдет в 11 городах разных стран, журналист должен получить одобрение всех оргкомитетов стран-хозяек чемпионата Европы. В Баку, который примет три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу, Арустамяну отказали.

«В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — рассказал вице-президент АФФА Эльхан Мамедов. РБК.

Имеется в виду посещение Арустамяном Нагорного Карабаха без разрешения властей Азербайджана.

8 июня комментатор Василий Уткин сообщил, что оргкомитет Евро-2020 в Баку заблокировал получение аккредитации российским журналистом. Позднее руководитель канала «Матч ТВ» Тина Канделаки, на котором работает Арустамян, заявила, что телеканал делает все, чтобы разрешить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Уткин обвинил Канделаки в предательстве комментатора Арустамяна.