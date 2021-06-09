Черчесов считает работу в сборной России привилегией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к понятию «патриотизм» и заявил, что считает работу в национальной команде привилегией.

«Мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. Когда ты стоишь у бровки, понимаешь, за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка. Меня родители тоже воспитывали таким образом, что понятия родина, страна, земля — это базовые, ни с чем несравнимые вещи. Как уже неоднократно говорил, работу в сборной России считаю привилегией», — сказал Черчесов в интервью Sport24.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Черчесов вошел в пятерку по величине заработной платы среди тренеров чемпионата Европы по футболу. Он занимает в списке пятое место с заработком 3,5 миллиона евро.

Самым высокооплачиваемым тренером является наставник сборной Германии Йоахим Лев, который по действующему контракту получает четыре миллиона евро. Вторым по зарплате стал действующий чемпион мира, наставник сборной Франции Дидье Дешам. Его зарплата составляет 3,8 миллиона евро. На третьем месте наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, по которому он зарабатывает 3,2 миллиона евро в год.

Ранее Черчесов рассказал, каким результатом на Евро-2020 он будет доволен.