Черчесов рассказал, каким результатом на Евро-2020 он будет доволен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, каким результатом будет доволен на чемпионате Европы по футболу.

»Сборная должна постараться показать свой максимум. Все то, что умеет в игре с конкретным соперником, а, может, даже немного больше. В спорте важны трофеи, медали, а еще эмоции и самоотдача. Болельщик всегда чувствует, до конца выложились игроки на поле или нет. Счет может быть разным, но отношение к делу всегда предельно понятно. Точно не сомневаюсь в одном — равнодушных в нашей команде на турнире не будет, — сказал Черчесов в интервью Sport24.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Черчесов вошел в топ-5 по зарплатам тренеров на Евро-2020.