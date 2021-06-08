Зеленский назвал форму сборной Украины с Крымом особенной и способной шокировать

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о форме национальной команды для чемпионата Европы — 2020.

6 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки сборной. На футболках изображены границы страны, включая Крым, а также написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя

Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский в Instagram.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) направил в УЕФА письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению организации, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы — 2020.