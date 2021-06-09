Африканцы из РУДН избили в Москве бойца ММА

Темнокожие студенты из Африки, числящиеся в Российском университете дружбы народов (РУДН), избили в российской столице бойца смешанных единоборств (ММА) Агасапара Мухадова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент состоялся 8 мая 2021 года. Между Мухадовым и группой лиц произошел конфликт на бытовой почве в очереди в близлежащий от общежития РУДН магазин. По словам потерпевшего, обидчик нанес ему удар бутылкой по голове, вследствие чего осколки стекла порезали ему тело и голову.



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