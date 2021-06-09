«Тампа» переиграла «Каролину» в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» в присутствии 16 299 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендон Пойнт и Росс Колтон.



Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ по сумме дохода.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Пятый матч

«Каролина Харрикейнс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).