МИД Китая выразил протест Конгрессу США за попытки бойкотировать Игры в Пекине

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти страны выражают Конгрессу США решительный протест в связи с попытками бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 году.

«Китай решительно против, чтобы под предлогом так называемой проблемы прав человека предпринимались попытки бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Соответствующие стороны должны немедленно прекратить политические манипуляции с Играми», — заявил Чжао Лицзянь на регулярном брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что международное сообщество выступает против действий США. Также Чжао Лицзянь подчеркнул, что политизация Игр подрывает олимпийский дух и ущемляет интересы спортсменов со всего мира.

«Я готов стоять бок о бок с олимпийцами и любителями зимней Олимпиады», — сказал официальный представитель МИД Китая.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая.

Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о призыве спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявить дипломатический бойкот зимним Играм в Пекине.