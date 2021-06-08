Финны раскритиковали организацию Евро-2020 в Петербурге

Финское издание Ilta-Sanomat назвало беспорядком организацию чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге.

«Коронавирусные ограничения чемпионата Европы в Петербурге превращаются в беспорядок: пить пиво в собственном кресле можно, но тех, кто без масок, по-прежнему планируют выгонять со стадиона», — пишет Ilta-Sanomat.

По мнению авторов издания, такие правила указывают на общую небрежность России в отношении коронавируса. Финны уверены, что большинство болельщиков приобретет пиво просто для того, чтобы сидеть без маски на протяжении всей игры.

Чемпионат Европы, перенесенный на 2021 год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь матчей турнира, в том числе встреча 1/4 финала.

Сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).

Ранее бывший футболист Александр Кержаков заявил, что сейчас в сборной нет игроков уровня Андрея Аршавина.