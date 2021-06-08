Президент мировой федерации MMA высказался о возможном участии Хабиба в Олимпиаде

Глава Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов смог бы принять участие в Олимпийских играх — 2028 года, если бы ММА включили в программу соревнований.

Ранее Браун сообщал, что ММА могут войти в программу Игр-2028 года в качестве выставочного вида спорта.

«Хабиб на Олимпиаде? Он бы смог выступить. Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители - это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году», — приводит слова Брауна ТАСС.

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее президент махачкалинского клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов предложил контракт Хабибу Нурмагомедову.