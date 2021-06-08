Футболист команды-сенсации на ЧМ-2002 умер от рака

Бывший игрок сборной Южной Кореи Ю Сан Чхоль скончался на 50-м году жизни. Кореец был одним из ключевых игроков национальной сборной на домашнем чемпионате мира 2002 года, где его команда под руководством Гуса Хиддинка сенсационно дошла до стадии полуфинала. Об этом информирует телеканал KBS.

За сборную Южной Кореи футболист провел 122 матча, забив при этом 18 мячей. В 1/2 финала чемпионата мира 2002 года корейцы уступили сборной Германии с минимальным счетом 0:1, а в матче за бронзу проиграли команде Турции 2:3. По итогам ЧМ-2002 футболист был включен в сборную лучших игроков турнира.

Ю Сан Чхоль принял решение завершить карьеру в 2006 году. С 2011 по 2019 работал главным тренером в разных южнокорейских клубах.

В октябре 2019 года у него был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой стадии.

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