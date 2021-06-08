Президент UFC сравнил соперника Мейвезера блогера Пола с Кардашьян

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о бое между боксером Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом.

«Это не был чёртов бокс. Как я уже говорил, спрос на такие вещи всегда будет. Всегда будут люди, готовые отдать $50 за просмотр такого боя.

Вот представьте, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела провести бой с Амандой Нуньес? Как думаете, насколько крутым был бы этот бой? Это был бы большой бой. Но дайте же отдохнуть от этого, чёрт побери», — цитирует главу UFC BJPenn.com.

7 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой по правилам бокса между Флойдом Мейвезером и звездой YouTube Логаном Полом. Победитель выявлен не был, так как судей за пределами ринга не было. Однозначно победить можно было только досрочно, но этого не случилось.

Напомним, 26 августа 2017 года Мейвезер победил по правилам бокса бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

В 2018 году боксер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. Результат боя не будет учитываться в профессиональном послужном списке Мейвезера.

Ранее Генри Сехудо высмеял выступление Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола.