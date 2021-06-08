Олимпийская чемпионка назвала хореографа группы Тутберидзе гомофобом

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала публикацию в Instagram Алексея Железнякова, хореографа группы Этери Тутберидзе.

Железняков резко высказался про шоу, устроенное в Москве на ежегодной премии телеканала «Муз ТВ».

«Железняков опять занимается самопиаром за чужой счёт. Гомофоб! Не нравится — не смотри «Муз ТВ». Почему люди должны скрывать? Я уже молчу о его импровизации на тему поломанных кукол, которые оживают по ночам. Это нормально, железная логика. Про Тутберидзе и милдронат молчок», — пишет фигуристка в Instagram.

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира (1993) и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта Украины.

Ранее Алексей Железняков раскритиковал ежегодную премию телеканала «Муз ТВ».