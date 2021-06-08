Салихова заявила, что ее до сих пор трясет от фамилии Кокорин

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об экс-форварде столичного клуба Александре Кокорине, который сейчас выступает за итальянскую «Фиорентину».

«По какой причине Кокорин не играл с «Сочи» и «Зенитом»? Не задавайте вопросов про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии, — ответила Салихова в своем Telegram-канале.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два мяча. В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн.

В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее телеведущая Ксения Собчак прокомментировала высказывание супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о ее отношении к телеканалу «Матч ТВ».