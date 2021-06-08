World Athletics одобрила 35 российским спортсменам нейтральный статус

Всемирная легкоатлетическая федерация (World Athletics) разрешила 35 российским спортсменам выступать на международных состязаниях в 2021 году в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что в списке одобренных заявок отсутствует чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков.

Напомним, что членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Из-за отстранения организации спортсмены из России имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В ноябре 2019 года независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила травму бедра, из-за которой пропустит ближайшие старты