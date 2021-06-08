«Спартак» не собирается продавать лидеров команды

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о планах клуба на предстоящее летнее трансферное окно. Его слова передает «СЭ».

Специалист заявил, что руководство клуба не собирается расставаться с лидерами команды.

«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно достигнуть без ведущих игроков команды», — сказал Фетисов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые под руководством Доменико Тедеско заняли второе место в турнирной таблице, получив путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о своем знакомстве с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.