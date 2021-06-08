Россия может сняться с Евро-2020 из-за скандала с формой сборной Украины

Сборная России изучает возможность отказа от выступления на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020. Об этом сообщает портал Dynamo.kiev.ua

По информации источника, в данный момент Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вариант с добровольным снятием национальной команды с континентального первенства в связи с желанием выразить протест решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) касательно формы сборной Украины, на которой изображен полуостров Крым.

Напомним, что депутаты Государственной думы призвали запретить эту форму, назвав ее политической провокацией.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сразятся с бельгийцами, финнами и датчанами.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции России на новую форму украинской национальной команды, в которой она будет играть на Евро-2020.