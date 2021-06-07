Депутат Журова надеется, что россияне не будут надевать форму сборной Украины

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что в России будут надевать новую форму сборной Украины только ради провокации, передает «Чемпионат.com».

«Я надеюсь, что россияне не додумаются надеть эту форму Украины. Отчасти такое можно расценить как сепаратизм, призывы. С этической стороны все все и так понимают – относятся к таким настроениям негативно. Если это и будет, то ради провокации», — сказала Журова.

6 июня президент Украинская ассоциация футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее в УЕФА сообщили, что форма Украины на Евро-2020 соответствует правилам.