Для председателя совета директоров «Авангарда» больше не существует агента Чинахова

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высказался об уходе форварда Егора Чинахова в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

«Уход Чинахова — неожиданность для нас. Считаю, что это молодой человек, еще не способный принимать решения, так что здесь все дело в его агенте. Нарушены все профессиональные договоренности. Для меня больше не существует такого агента», — сказал Крылов.

Агентом Егора Чинахова является Шуми Бабаев.

Чинахов в составе «Авангарда» в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина. На счету форварда 17 (10+7) набранных очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф нападающий набрал 7 (5+2) баллов за 21 игру.

«Блю Джекетс» выбрали Чинахова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 21-м номером.

Ранее тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался об уходе форварда клуба Егора Чинахова в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».