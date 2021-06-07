Спутница Федуна рассказала, как пыталась уговорить владельца «Спартака» купить Мбаппе

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что несколько лет назад в команду мог перейти Килиан Мбаппе.

«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал, что это дорогая покупка. Он стоил €60 млн», — заявила Салихова, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram.

Сейчас Мбаппе выступает за французский «ПСЖ». В прошлом сезоне он провел 42 матча, забив 35 мячей.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи предложил Салиховой уйти в женский футбол.