Видео: в Англии во время футбольного матча взорвали ТЭЦ

В британском городе Рагли во время футбольного матча взорвали четыре старые башни ТЭЦ.

«Би-би-си» сообщает, что игру пришлось прервать. Компания, которая проводила взрыв ТЭЦ, вела прямую трансляцию на YouTube, чтобы жители города не начали массово собираться во время пандемии коронавируса, но десятки людей решили воочию понаблюдать за этим. Футбольные болельщики и игроки смогли увидеть взрыв со стадиона. После того как облако пыли рассеялось, игру продолжили.

Станция не работает с 2016 года. На ее месте появится бизнес-парк, а также жилая застройка и детский сад.

Ранее чемпионат Кипра был по футболу приостановили из-за бомбы в машине арбитра. на момент взрыва рефери не находился в автомобиле. От взрыва бомбы машина получила сильные повреждения. После случившегося Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата.