Цзю считает, что Майвезер был не в форме в поединке с блогером Полом

Боксер Константин Цзю подвел итоги боя между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом, передает «Чемпионат.com».

Поединок, который состоял из восьми раундов, завершился вничью.

«Я больше чем уверен, что Флойд был не в форме перед боем. Насколько стыдно члену Зала славы за такой бой? Ну, я бы на такое не пошел. Для него это нормально», — сказал Цзю.

26 августа 2017 года Мейвезер победил по правилам бокса бойца ММА Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

В 2018 году боксер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках.

Результат боя не будет учитываться в профессиональном послужном списке Мейвезера.

Ранее Логан Пол прокомментировал выставочный поединок с 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвейзером.