Почетный президент РФС Колосков не видит, за счет чего Россия обыграет Бельгию на Евро

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020, передает Sport24.

«Тревожно ли мне перед Евро? А чего тревожиться? Мне — нет. Все здоровы и целы и в хорошем состоянии. Я не вижу, за счет чего мы можем обыграть ту же Бельгию, это видит тренер», — сказал Колосков.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Россия обыграла Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро-2020.