Финляндия сыграет с Канадой в финале ЧМ по хоккею
В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла Германию.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей точными бросками отметились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьернинен. За немецкую команду отличился Маттиас Плахта.
Финны сыграют в матче за золотые медали против сборной Канады. Германия в поединке за бронзовые награды встретится с США. Игры пройдут 6 июня.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Финляндия — Германия — 2:1
1:0 — Ииро Пакаринен (Антон Лунделль, Оливер Каски) — 13:50
2:0 — Ханнес Бьернинен (Марко Анттила) — 18:55
2:1 — Маттиас Плахта (Мориц Зайдер) — 31:03.
Сборная России покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Канаде со счетом 1:2 ОТ.
Ранее сообщалось о том, что Канада обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею.