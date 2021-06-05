Финляндия сыграет с Канадой в финале ЧМ по хоккею

В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла Германию.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными бросками отметились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьернинен. За немецкую команду отличился Маттиас Плахта.

Финны сыграют в матче за золотые медали против сборной Канады. Германия в поединке за бронзовые награды встретится с США. Игры пройдут 6 июня.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

Финляндия — Германия — 2:1

1:0 — Ииро Пакаринен (Антон Лунделль, Оливер Каски) — 13:50

2:0 — Ханнес Бьернинен (Марко Анттила) — 18:55

2:1 — Маттиас Плахта (Мориц Зайдер) — 31:03.

Сборная России покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Канаде со счетом 1:2 ОТ.

Ранее сообщалось о том, что Канада обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею.