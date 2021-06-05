20-летний экс-футболист «Милана» покончил с собой

Экс-полузащитник молодежной команды итальянского «Милана» Сеид Висин покончил с собой, передает Corriere della Sera.

Тело молодого игрока нашли родители в его квартире в городе Ночера-Инфериоре в регионе Кампания (Италия).

Сеид Висин — уроженец Эфиопии. На Апеннинский полуостров перебрался в семилетнем возрасте. Будущего футболиста усыновила местная семья. Несколькими годами ранее Висин обучался в молодежной академии «Милана», где соседствовал по комнате с Джанлуиджи Доннаруммой, который сейчас является основным голкипером команды. В 2017 году Сеид завершил карьеру футболиста и перешел в мини-футбол.

Ранее испанский футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь скончался во время предматчевой разминки.