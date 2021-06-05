Россия обыграла Болгарию в последнем контрольном матче перед Евро-2020

Сборная России провела контрольный матч против сборной Болгарии.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

На 84-й минуте поединка Александр Соболев реализовал пенальти.

Перед игрой травму получил Федор Кудряшов. Теперь он рискует пропустить Евро-2020. Также не смог продолжить встречу Дмитрий Баринов, которому разбили нос.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Футбол. Контрольный матч.

Россия — Болгария — 1:0

Гол: 1:0 — Соболев, 84.

Ранее сообщалось о том, что Кудряшов может пропустить Евро-2020 из-за травмы.