Баринов не смог продолжить матч с Болгарией из-за травмы

Сборная России в эти минуты проводит контрольный матч против сборной Болгарии.

В начале второго тайма травму получил Дмитрий Баринов, которому разбил нос Андрей Галабинов.

Баринов сигнализировал тренерскому штабу, что он может продолжить встречу, но был заменен. Вместо него на поле вышел Игорь Дивеев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что Кудряшов может пропустить Евро-2020 из-за травмы.